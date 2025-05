Atp di Madrid 2025 Musetti in semifinale contro Draper Arnaldi eliminato

Madrid (Spagna), 1 maggio 2025 - Dopo l'en plein di ieri, arrivata ai quarti di finale l'Italia perde un pezzo nell'Atp di Madrid 2025: si tratta di Matteo Arnaldi, che cede in 2 set (0-6; 4-6) contro Jack Draper, che in semifinale se la vedrà con Lorenzo Musetti e che grazie a questo risultato scalza un certo Novak Djokovic dalla sua attuale posizione nel ranking Atp. Il toscano in serata ha avuto la meglio di Gabriel Diallo in 2 set (6-4; 6-3), andando così a completare il secondo lato del tabellone sfidando proprio il britannico, in odore di top 5: per Musetti invece si approssima l'ingresso nella top 10. L'altra parte del tabellone aveva visto nel pomeriggio Francisco Cerundolo battere Jakub Mensik e Casper Ruud fare lo stesso contro Daniil Medvedev: i due si affronteranno in semifinale domani a partire dalle 16, mentre l'altro match, quello tra Musetti e Draper, comincerà non prima delle 20. 🔗 Sport.quotidiano.net - Atp di Madrid 2025, Musetti in semifinale contro Draper. Arnaldi eliminato (Spagna), 1 maggio- Dopo l'en plein di ieri, arrivata ai quarti di finale l'Italia perde un pezzo nell'Atp di: si tratta di Matteo, che cede in 2 set (0-6; 4-6)Jack, che inse la vedrà con Lorenzoe che grazie a questo risultato scalza un certo Novak Djokovic dalla sua attuale posizione nel ranking Atp. Il toscano in serata ha avuto la meglio di Gabriel Diallo in 2 set (6-4; 6-3), andando così a completare il secondo lato del tabellone sfidando proprio il britannico, in odore di top 5: perinvece si approssima l'ingresso nella top 10. L'altra parte del tabellone aveva visto nel pomeriggio Francisco Cerundolo battere Jakub Mensik e Casper Ruud fare lo stessoDaniil Medvedev: i due si affronteranno indomani a partire dalle 16, mentre l'altro match, quello tra, comincerà non prima delle 20. 🔗 Sport.quotidiano.net

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Michael Venus (NZL), un big server, aprirà il match in battuta! Giocatori in campo! 19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo in campo i due azzurri! 19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev. 19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzo Musetti contro il greco, raccontata da Ciro Salvini. 19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in campo. 🔗oasport.it

ATP Madrid: Musetti sfoggia l’aura da top ten, battuto Diallo. Ora c’è Draper - Tennis - ATP | Nonostante qualche difficoltà in avvio, il tennis di Lorenzo conquista la scena con il passare dei minuti. I gratuiti di Diallo lo aiutano a guadagnarsi l’ottava piazza nella classifica ... 🔗ubitennis.com

Musetti non si ferma più: dominato Diallo, sfiderà Draper in semifinale a Madrid - L'azzurro, con la top 10 oramai consolidata, batte il canadese 6-4 6-3 in un'ora e mezza. Domani affronterà il numero cinque del mondo che ha eliminato Arnaldi ... 🔗gazzetta.it

Musetti liquida anche Diallo: l'azzurro vola in semifinale con Draper al Masters 1000 di Madrid - MASTERS MADRID - Continua senza set lasciati per strada il percorso di Lorenzo Musetti nella Caja Mágica: l'azzurro passa 6-4 6-3 e raggiunge Jack Draper, n° 6 ... 🔗eurosport.it