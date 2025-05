Atletica Eyob Faniel vince la Corsa di Oderzo Majori e Del Buono in luce

Eyob Faniel ha vinto la Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, imponendosi nel tradizionale pomeriggio di Corsa che anima la Festa dei Lavoratori sulle strade della località in provincia di Treviso. Il 32enne vicentino è riuscito a completare i dieci chilometri con il tempo di 29:20, avendo la meglio nella tirata volata a tre con Ahmed Ouhda e il keniano Bonface Njiru, rimasti insieme al già primatista italiano di maratona dopo che il burundese Jean Marie Vianney Niyamukiza e il trevigiano Nicolò Bedini si erano staccati.L’azzurro, che sta preparato una maratona ed è in piena fase di carico, ha migliorato il terzo posto di dodici mesi fa e l’albo d’oro di questo evento, giunto alla 28ma edizione, continua a parlare italiano. Negli ultimi cinque anni si sono imposti Lorenzo Dini (2019), Pietro Riva (2022 e 2024), Pasquale Selvarolo (2023) e appunto Eyob Faniel, oggi accolto sul traguardo dalle figlie Wintana e Liya: “Ho vinto con il cuore, oggi proprio non ne avevo. 🔗 Oasport.it - Atletica, Eyob Faniel vince la Corsa di Oderzo. Majori e Del Buono in luce ha vinto laInternazionaleCittà Archeologica, imponendosi nel tradizionale pomeriggio diche anima la Festa dei Lavoratori sulle strade della località in provincia di Treviso. Il 32enne vicentino è riuscito a completare i dieci chilometri con il tempo di 29:20, avendo la meglio nella tirata volata a tre con Ahmed Ouhda e il keniano Bonface Njiru, rimasti insieme al già primatista italiano di maratona dopo che il burundese Jean Marie Vianney Niyamukiza e il trevigiano Nicolò Bedini si erano staccati.L’azzurro, che sta preparato una maratona ed è in piena fase di carico, ha migliorato il terzo posto di dodici mesi fa e l’albo d’oro di questo evento, giunto alla 28ma edizione, continua a parlare italiano. Negli ultimi cinque anni si sono imposti Lorenzo Dini (2019), Pietro Riva (2022 e 2024), Pasquale Selvarolo (2023) e appunto, oggi accolto sul traguardo dalle figlie Wintana e Liya: “Ho vinto con il cuore, oggi proprio non ne avevo. 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti

