Atletica Estense brilla nelle competizioni giovanili di fine aprile

Atletica Estense nelle competizioni di fine aprile, periodo "bollente" per l'attività del settore giovanile e d'esordio per quello assoluto. Gare giovanili al Campo Scuola il giorno del Patrono della nostra città con la cadetta Ilaria Carrara che all'esordio nel salto triplo agguanta subito un salto a 10,07 metri e si piazza tra le migliori della graduatoria regionale stagionale U16 per replicare ventiquattro ore dopo a Imola nel salto in lungo a 4,55 m. Ma la pista imolese esalta soprattutto la cadetta Francesca Campagnoli nei 300 metri ad ostacoli, sebbene con una tecnica di passaggio da migliorare si esalta nei 35 metri che dividono le barriere e accreditata di un ottimo 44"0 nei 300 m.

