Atletica Elena Carraro si scatena sui 100 hs e avvicina il record italiano Alessia Succo da favola a 16 anni

Elena Carraro ha regalato grandissime emozioni sui 100 ostacoli a Imperia, correndo in un eccellente 12.84 (vento a favore di 1,9 ms) dopo il 12.85 del turno preliminare (+1,4 ms). La 24enne si è portata a nove centesimi dal record nazionale ed è diventata la terza italiana di sempre sul rettilineo con barriere, alle spalle della primatista Luminosa Bogliolo (12.75) e di Veronica Borsi (12.78). La portacolori delle Fiamme Gialle ha abbassato di cinque centesimi il proprio personale che risaliva a due anni fa, siglato in occasione dei campionati italiani promesse di Agropoli prima di conquistare la medaglia d'argento agli Europei Under 23 in quel di Espoo.La bresciana ha aperto la stagione nel miglior modo possibile, riproponendosi ad alti livelli dopo essere passata sotto la guida tecnica di Ezio Madonia.

