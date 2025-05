Astronauta fa la sua prima passeggiata spaziale | sei anni fa rinunciò perché non c’erano tute della sua taglia

Astronauta statunitense della NASA, ha finalmente avuto la sua grande occasione sei anni dopo la prima passeggiata spaziale tutta al femminile che aveva perso a causa di un problema con la taglia della tuta. Nel 2019, infatti, non c’erano abbastanza divise di taglia media e McClain, colonnello dell’esercito e pilota di elicotteri, dovette rinunciare cedendo il posto a Christina Koch e Jessica Meir. Questa volta, però, ce l’ha fatta assieme a Nichole Ayers. Entrambe ufficiali militari e piloti, sono state lanciate nella Stazione spaziale Internazionale a marzo per sostituire i due astronauti della NASA rimasti bloccati (e che ora sono tornati a casa). 🔗 Lapresse.it - Astronauta fa la sua prima passeggiata spaziale: sei anni fa rinunciò perché non c’erano tute della sua taglia Anne McClain,statunitenseNASA, ha finalmente avuto la sua grande occasione seidopo latutta al femminile che aveva perso a causa di un problema con latuta. Nel 2019, infatti, nonabbastanza divise dimedia e McClain, colonnello dell’esercito e pilota di elicotteri, dovette rinunciare cedendo il posto a Christina Koch e Jessica Meir. Questa volta, però, ce l’ha fatta assieme a Nichole Ayers. Entrambe ufficiali militari e piloti, sono state lanciate nella StazioneInternazionale a marzo per sostituire i due astronautiNASA rimasti bloccati (e che ora sono tornati a casa). 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Equitazione: Abdel Saïd fa sua la prima tappa del Global Champions Tour a Doha. Gaudiano a centro gruppo - Dopo la prima tappa della Global Champions League di giovedì scorso, a Doha è stata inaugurata anche la stagione 2025 del Global Champions Tour, il circuito internazionale individuale di maggior prestigio del salto ostacoli. A vincere è stato il belga Abdel Saïd che al jump off, dopo un doppio percorso netto, si è imposto insieme al suo cavallo Bonne Amie con il crono di 38.24 andando a precedere il solido tedesco Daniel Deusser, secondo a 39. 🔗oasport.it

Trento fa l’impresa, batte Milano e conquista la prima Coppa Italia della sua storia - Trento scrive per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della Coppa Italia Basket. Il roster di coach Galbiati ha piegato nella finale di Torino L’Olimpia Milano per 79-63 sollevando l’ambito trofeo nazionale. Decisivi Ford ed Ellisis, autori rispettivamente di 23 e 14 punti. FINALE COPPA ITALIA BASKET 2025: TRENTO-MILANO 79-63 La Dolomiti Energia festeggia il primo trofeo nazionale della sua storia battendo in finale i campioni d’Italia. 🔗sport.periodicodaily.com

Trento fa la storia: contro Milano vince la sua prima Coppa Italia - La Dolomiti Energia Trentino scrive una nuova pagina della sua storia: all'Inalpi di Torino batte l'Olimpia Milano 63-79 e conquista la sua prima Coppa Italia di basket in serie A. Non solo, la conquista dopo aver per la prima volta strappato il biglietto per la finalissima. Un percorso netto... 🔗trentotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Astronauta fa la sua prima passeggiata spaziale: sei anni fa rinunciò perché non c'erano tute della sua taglia; Astronauta fa la sua prima passeggiata spaziale: sei anni fa rinunciò perché non c'erano tute della sua; Il probabile futuro numero uno della NASA vuole riportare l'Uomo sulla Luna prima della Cina; Un viaggio stellare: Israele si prepara a inviare la sua prima astronauta donna con la NASA. 🔗Cosa riportano altre fonti

Astronauta fa la sua prima passeggiata spaziale: sei anni fa rinunciò perché non c’erano tute della sua taglia - Anne McClain, astronauta statunitense della NASA, ha finalmente avuto la sua grande occasione sei anni dopo la prima passeggiata spaziale tutta al femminile che aveva perso a causa di un problema con ... 🔗msn.com

L’astronauta più anziano della Nasa è tornato sulla Terra per il suo 70esimo compleanno - Pettit è partito con Ovchinin e Vagner l'11 settembre, i tre astronauti sonoi rimasti sette mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale ... 🔗fanpage.it

Missione Ignis: per la prima volta un astronauta polacco sarà sulla Stazione Spaziale Internazionale - Slawosz Uznanski-Wisniewski sarà il secondo polacco nello spazio e il primo sulla Stazione Spaziale Internazionale. In un'intervista a Euronews, parla dei suoi preparativi per la missione Ax-4 grazie ... 🔗msn.com