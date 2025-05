Assoenologi quinto mandato consecutivo alla presidenza per l’orvietano Riccardo Cotarellla

Assoenologi ha confermato l'orvietano Riccardo Cotarella alla presidenza dell'associazione per il prossimo triennio 2025-2027. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, sono stati riconfermati Massimo Tripaldi della sezione Puglia Basilicata Calabria

Riccardo Coratella confermato alla guida di Assoenologi per il quinto mandato consecutivo - Il Consiglio d'Amministrazione di Assoenologi, riunitosi mercoledì 30 aprile nella sede di Milano, ha confermato Riccardo Cotarella alla ... 🔗orvietonews.it

Riccardo Cotarella confermato alla presidenza di Assoenologi - Il consiglio di amministrazione di Assoenologi, riunitosi oggi, ha confermato Riccardo Cotarella alla presidenza dell'associazione degli enologi ed enotecnici italiani per il prossimo triennio 2025-20 ... 🔗msn.com

