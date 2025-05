Assisi ricorda Gino Bartali a 25 anni dalla sua morte | evento al Museo della Memoria

anni dalla morte di Gino Bartali, Assisi celebrerà la Memoria del grande ciclista e Giusto tra le Nazioni con un evento speciale che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 15.30 presso il Museo della Memoria, nel Santuario della Spogliazione, in piazza Vescovado n. 3. Il programma prevede alle ore 15.45 un momento di dialogo con la nipote Gioia Bartali. Successivamente, il vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, presiederà la santa messa nella Cappellina privata di Bartali, dedicata a Santa Teresina del Bambin Gesù. La cappellina, donata nel 2018 dalle nipoti Gioia e Stella Bartali al Museo della Memoria, rappresenta un tributo alla figura di Bartali, simbolo di coraggio e solidarietà. 🔗 Laprimapagina.it - Assisi ricorda Gino Bartali a 25 anni dalla sua morte: evento al Museo della Memoria A 25dicelebrerà ladel grande ciclista e Giusto tra le Nazioni con unspeciale che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 15.30 presso il, nel SantuarioSpogliazione, in piazza Vescovado n. 3. Il programma prevede alle ore 15.45 un momento di dialogo con la nipote Gioia. Successivamente, il vescovo delle diocesi di, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, presiederà la santa messa nella Cappellina privata di, dedicata a Santa Teresina del Bambin Gesù. La cappellina, donata nel 2018 dalle nipoti Gioia e Stellaal, rappresenta un tributo alla figura di, simbolo di coraggio e solidarietà. 🔗 Laprimapagina.it

Se ne parla anche su altri siti

Gino Strada nella Foresta dei Giusti, Maniago ricorda il fondatore di Emergency - Meno di quattro anni fa, il 13 agosto 2021, si spegneva in Francia Gino Strada, una delle personalità più autorevoli nel dibattito intorno alle guerre del nostro tempo e alle conseguenze che i conflitti comportano per la popolazione civile: medico cardiochirurgo, Gino Strada aveva scelto di... 🔗pordenonetoday.it

Miles Teller sarà Gino Bartali nel biopic sul grande ciclista ed eroe della Resistenza - In precedenza, Bartali era stato interpretato da Pierfrancesco Favino nella fiction di Rai andata in onda nel 2006 Miles Teller interpreterà il campione italiano di ciclismo ed eroe della Seconda Guerra Mondiale Gino Bartali nel prossimo biopic al momento intitolato semplicemente Bartali. Il progetto è della coppia di registi E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, che hanno vinto l'Oscar per il documentario Free Solo e hanno fatto il loro esordio nella sceneggiatura con Nyad (che ha portato alla nomination all'Oscar Annette Bening e Jodie Foster). 🔗movieplayer.it

Gino Bartali, l’eroe silenzioso - "Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai: "Dobbiamo andare al cine". Vai al cine, vacci tu!". Meraviglioso Paolo Conte. E quel Bartali che vinceva il Tour del 1948, calmando gli animi dopo l’attentato a Togliatti. Ma in tutta quella strada macinata su due ruote, il Ginettaccio nascondeva un’altra storia da pelle d’oca. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GINO BARTALI, AL MUSEO DELLA MEMORIA SANTA MESSA NELLA SUA CAPPELLINA PRIVATA; Assisi, i luoghi della Memoria. Dalla bicicletta di Bartali al salvataggio degli ebrei; A Cagliari il ricordo di Gino Bartali e padre Todde: Eroi della salvezza durante le persecuzioni razziali; La storia di Bartali raccontata ai ragazzi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gino Bartali, il ciclista che salvò centinaia di Ebrei: un tributo in Friuli Venezia Giulia - UDINE – Gino Bartali, una delle leggende del ciclismo italiano, ha scritto una delle storie più straordinarie non solo nello sport, ma anche nella storia della Resistenza. Vincitore di ben due Tour de ... 🔗nordest24.it

Un albero per Gino Bartali, salvatore di centinaia di ebrei - Un ippocastano in un parco di Mortegliano intitolato al campione toscano e al suo lavoro insieme alla Resistenza negli anni dell'occupazione nazista ... 🔗rainews.it

Bartali, pedalare con Dio - Il ricordo di Gino Bartali, grande campione, uomo di fede, umile e coraggiosa. Salvo' centinaia di ebrei (si parla di almeno 800) durante la seconda guerra mondiale. Le novità al Museo della Memoria ... 🔗rai.it