Assisi da ’bollino rosso’ | Visitatori da tutto il mondo per l’omaggio a Carlo Acutis

rosso’ e avrà riflessi sui prossimi giorni, in scia a quanto accaduto in occasione del 25 aprile". Lo sottolinea Fabrizio Leggio, assessore municipale Politiche Turistiche e Promozione del Territorio in vista dei giorni a venire e a una settimana dal trittico ‘da delirio’ del 25-27 aprile che, in considerazione della canonizzazione di Carlo Acutis, poi sospesa per la morte di Papa Francesco, hanno portato moltissimi Visitatori."Gente venuta dall’Italia e un po’da tutto il mondo, dal sud America, dall’Indonesia, dalla Malesia. Ci sono stati gruppi che avevano scelta i giorni della canonizzazione di Carlo Acutis e che sono venuti ugualmente nonostante la sospensione, spiega Leggio".Un afflusso notevole al punto da spingere il Comune di Assisi, su disposizione della Questura di Perugia, ad adottare una serie di provvedimenti che hanno vietato e limitato il traffico e sosta nel centro storico della città, misure definite necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali. 🔗 Lanazione.it - Assisi da ’bollino rosso’: "Visitatori da tutto il mondo per l’omaggio a Carlo Acutis" "Anche il 1°maggio sarà da ‘bollinoe avrà riflessi sui prossimi giorni, in scia a quanto accaduto in occasione del 25 aprile". Lo sottolinea Fabrizio Leggio, assessore municipale Politiche Turistiche e Promozione del Territorio in vista dei giorni a venire e a una settimana dal trittico ‘da delirio’ del 25-27 aprile che, in considerazione della canonizzazione di, poi sospesa per la morte di Papa Francesco, hanno portato moltissimi."Gente venuta dall’Italia e un po’dail, dal sud America, dall’Indonesia, dalla Malesia. Ci sono stati gruppi che avevano scelta i giorni della canonizzazione die che sono venuti ugualmente nonostante la sospensione, spiega Leggio".Un afflusso notevole al punto da spingere il Comune di, su disposizione della Questura di Perugia, ad adottare una serie di provvedimenti che hanno vietato e limitato il traffico e sosta nel centro storico della città, misure definite necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali. 🔗 Lanazione.it

