Assalto anarchico a Lecco | due agenti feriti e sfollagente spezzati

Assalto anarchico al Comune di Lecco da parte degli antagonisti di estrema sinistra si svolto con violenza inaudita: identificati alcuni esponenti dei movimenti locali 🔗 Ilgiornale.it - Assalto anarchico a Lecco: due agenti feriti e sfollagente spezzati L'al Comune dida parte degli antagonisti di estrema sinistra si svolto con violenza inaudita: identificati alcuni esponenti dei movimenti locali 🔗 Ilgiornale.it

Assalto anarchico a Lecco: due agenti feriti e sfollagente spezzati; La pista anarchica dietro l'attentato incendiario al commissariato di polizia; Militanti di Fratelli d’Italia aggrediti con un catenaccio a Torino: due anarchici a processo; La mano anarchica dietro l'attentato incendiario alla Italferr. La rivendicazione: Azione diretta. Sabotaggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anarchici assaltano il Comune. Serata di guerriglia a Lecco - Botte, violenza, lanci di pietre contro la polizia. Scene di guerriglia davanti a Palazzo Bovara, la sede del Comune di Lecco dove era il consiglio, interrotto durante i disordini. É successo due sere ... 🔗msn.com

Indagine sull’attacco al municipio di Lecco: anarchici sotto la lente - Aperta un’inchiesta sugli scontri davanti al municipio di Lecco dopo l’omaggio ai repubblichini e la contromanifestazione ... 🔗msn.com

"Scene da guerra civile". Gli anarchici tentano l'assalto al Comune di Lecco - Infastiditi da una manifestazione regolarmente autorizzata di un gruppo di destra, alcuni antagonisti hanno cercato di fare irruzione all'interno del Municipio ... 🔗msn.com