Assalto alle spiagge Movida vince l’incertezza Turisti in coda ai Diamanti

alle temperature estive. Turisti sui lettini, ombrelloni aperti nei sette lidi. Operatori soddisfatti – Super e cantieri permettendo – nei 142 sbabilimenti delle spiagge di Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina). Dopo la prova un po’ in sordina per il tempo incerto di Pasqua e 25 aprile, la stagione decolla, prende il volo. Con l’incertezza per la sentenza del consiglio di Stato che dovrà decidere, si spera una volta per tutte, se dare il via libera alla musica ad oltranza sulle spiagge. La proroga scadeva martedì, tra i balneari e la discoteca Barracuda ore d’attesa per sapere chi la spunterà in questa battaglia infinita.Esulta Giuseppe Carli, presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Assalto alle spiagge. Movida, vince l’incertezza. Turisti in coda ai Diamanti E’ il mare, ancora una volta, la meta di questo Primo Maggio dtemperature estive.sui lettini, ombrelloni aperti nei sette lidi. Operatori soddisfatti – Super e cantieri permettendo – nei 142 sbabilimenti delledi Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina). Dopo la prova un po’ in sordina per il tempo incerto di Pasqua e 25 aprile, la stagione decolla, prende il volo. Conper la sentenza del consiglio di Stato che dovrà decidere, si spera una volta per tutte, se dare il via libera alla musica ad oltranza sulle. La proroga scadeva martedì, tra i balneari e la discoteca Barracuda ore d’attesa per sapere chi la spunterà in questa battaglia infinita.Esulta Giuseppe Carli, presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

