Aspettando l' edizione 2025 rivediamo i due look più emblematici nel bene e nel male che hanno sfilato sull' ambitissima gradinata del Metropolitan Museum l' anno scorso

Aspettando l’edizione di quest’anno, in scena nella serata di lunedì 5 maggio, rivediamo i look salienti del Met Gala 2024 e le relative pagelle. A farsi notare sul red carpet in giallo pastello con bordure verde smeraldo, c’erano moltissime star mondiali. Jennifer Lopez (in Schiaparelli Haute Couture), Zendaya (in Maison Margiela by John Galliano), Nicole Kidman e Isabelle Huppert (entrambe in Balenciaga) e ovviamente Demi Moore (in Harris Reed). Ma non solo. Kim Kardashian, vitino da vespa e polemiche: al Met Gala 2024 fatica a respirare X La parata di star come al solito non ha deluso le aspettative. 🔗 Iodonna.it - Aspettando l'edizione 2025, rivediamo i due look più emblematici (nel bene e nel male) che hanno sfilato sull'ambitissima gradinata del Metropolitan Museum l'anno scorso l’di quest’, in scena nella serata di lunedì 5 maggio,salienti del Met Gala 2024 e le relative pagelle. A farsi notare sul red carpet in giallo pastello con bordure verde smeraldo, c’erano moltissime star mondiali. Jennifer Lopez (in Schiaparelli Haute Couture), Zendaya (in Maison Margiela by John Galliano), Nicole Kidman e Isabelle Huppert (entrambe in Balenciaga) e ovviamente Demi Moore (in Harris Reed). Ma non solo. Kim Kardashian, vitino da vespa e polemiche: al Met Gala 2024 fatica a respirare X La parata di star come al solito non ha deluso le aspettative. 🔗 Iodonna.it

