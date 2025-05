Asllani Bologna pressing intenso per il centrocampista dell’Inter Sartori ha in mente un piano!

Asllani Bologna, ci sarà ulteriore pressing per il centrocampista dell’Inter. Occasione per i rossoblu da prendere al volo questa estate Uno degli obiettivi del calciomercato Bologna è sicuramente Asllani. Certo, il centrocampista dell’Inter avrà deluso le aspettative dei tifosi nerazzurri, ma dall’altra parte per Giovanni Sartori si tratta di un talento che sotto le Due . 🔗 Calcionews24.com - Asllani Bologna, pressing intenso per il centrocampista dell’Inter. Sartori ha in mente un piano! , ci sarà ulterioreper il. Occasione per i rossoblu da prendere al volo questa estate Uno degli obiettivi del calciomercatoè sicura. Certo, ilavrà deluso le aspettative dei tifosi nerazzurri, ma dall’altra parte per Giovannisi tratta di un talento che sotto le Due . 🔗 Calcionews24.com

Calciomercato Bologna, nuovo obiettivo per la difesa: forte pressing per Bertola dello Spezia. Ecco l’indiscrezione - Calciomercato Bologna, nuovo obiettivo per quanto concerne la difesa rossoblu. Bertola dello Spezia diventa una priorità della retroguardia estiva Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta.it, il calciomercato Bologna è proiettato a potenziare ulteriormente la difesa: nel mezzo anche un nome abbastanza importante all’insegna del talento e della progettualità della squadra rossoblu. Infatti nel mirino ci […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Bologna, pressing totale per Okoli! Sartori vuole chiudere liberando la cessione di quel giocatore - Calciomercato Bologna, pressing rossoblu per Okoli: il difensore piace molto agli emiliani (su tutti a Giovanni Sartori che lo ha avuto a Bergamo) Il calciomercato Bologna prevede tra i tanti obiettivi quello di comprare a tutti i costi un difensore: non solo per alzare il livello della squadra, ma anche per compensare quella che sarà […] 🔗calcionews24.com

