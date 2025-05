Ascolti tv | il confronto tra Mare Fuori e Tutto quello che ho

Ascolti tv del 30 aprile tra fiction e programmi di intrattenimento. Sfida tra Rai e Mediaset: chi ha vinto la serata del 30 aprile?

Ascolti TV | Mercoledì 26 Marzo 2025. Vince Io capitano (17.1%), i Record al 12.2%, Mare Fuori riparte dal 5.9% - Nella serata di ieri, mercoledì 26 marzo 2025, su Rai1 Io capitano ha interessato 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.679.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 la prima puntata di Mare Fuori 5 intrattiene 1.012.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione incolla davanti al video 971.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1. 🔗davidemaggio.it

Ascolti tv mercoledì 2 aprile: Milan-Inter, Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, Mare Fuori, Chi l’ha visto? - Ascolti tv mercoledì 2 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 2 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla. Su Rai 2 Mare Fuori 5. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Milan-Inter di Coppa Italia. Su Italia 1 Top Gun. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 2 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l’ha visto - Chi ha vinto tra il film di Rai1 Una commedia pericolosa, la fiction di Rai2 Mare Fuori 5, il programma di Rai3 Chi l'ha visto e la serie tv di Canale5 Tutto quello che ho. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, mercoledì 9 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ascolti TV del 30 aprile: la sfida tra Rai e Mediaset si intensifica con “Mare Fuori” e “Tutto quello che ho” - Il 30 aprile 2025, Mediaset ha concluso la serie "Tutto quello che ho" con Vanessa Incontrada, mentre Rai2 ha lanciato i nuovi episodi di "Mare Fuori", accendendo la competizione televisiva. 🔗ecodelcinema.com

Ascolti TV mercoledì 9 aprile: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa, Tutto quello che ho, Mare fuori 5 e Chi l’ha visto - Ha vinto la serie di Canale5 Tutto quello che ho con il 16.4% di share. Il film di Rai1 Una commedia pericolosa al 12.2% di share, la fiction di Rai2 Mare Fuori 5 al 4.7% di share, il programma di Rai ... 🔗fanpage.it