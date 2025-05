Ascolti tv | Dirty Dancing – Balli proibiti Tutto quello che ho Chi l’ha visto | Dati Auditel mercoledì 30 aprile 2025

Ascolti tv di mercoledì 30 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Dirty Dancing – Balli proibiti” contro “Tutto quello che ho“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 30 aprile 2025? Tutti i Dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.Ascolti tv ieri sera: Dirty Dancing – Balli proibiti vs Tutto quello che ho. Auditel del 30 aprile 2025Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Dirty Dancing – Balli proibiti” contro “Tutto quello che ho”. Chi ha vinto?Rai 1: Dirty Dancing – Balli proibiti, il film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0. 🔗 Superguidatv.it - Ascolti tv: Dirty Dancing – Balli proibiti, Tutto quello che ho, Chi l’ha visto | Dati Auditel, mercoledì 30 aprile 2025 tv di30: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro “che ho“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,30? Tutti idella prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv ieri sera:vsche ho.del 30Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “” contro “che ho”. Chi ha vinto?Rai 1:, il film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0. 🔗 Superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascolti tv mercoledì 30 aprile: Dirty dancing, Tutto quello che ho, Chi l’ha visto? - Ascolti tv mercoledì 30 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 30 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Dirty dancing. Su Rai 2 Mare Fuori 5. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Tutto quello che ho. Su Italia 1 Mission Impossible – Protocollo fantasma. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 30 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Tutto quello che c'è da sapere su "Dirty Dancing", il film iconico con Jennifer Grey e Patrick Swayze che Rai 1 manda in onda stasera in tv alle 21.30 - È stato spesso definito un fenomeno culturale che ha fatto ballare più di una generazione. Stiamo parlando di Dirty Dancing, un film vecchissimo – quest’anno compie 38 anni – che continua a esercitare un grande fascino a ogni passaggio televisivo. E stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, e in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay, va in onda ancora una volta. 🔗amica.it

Dirty Dancing, Mare Fuori o Scrivimi una canzone? La tv del 30 aprile - Per la prima serata in tv, mercoledì 30 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Dirty dancing – Balli proibiti”, con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il dottor Houseman, con la moglie e le figlie, Lisa e Baby, si reca in vacanza in un hotel dove subito il titolare cerca di proporre all’attenzione di Baby il proprio figlio. La ragazza è però attratta da John Castle che ha il compito di animare, con la sua partner, le serate di danza, ma il padre di Baby si oppone a qualsiasi relazione della figlia con lui. 🔗bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stasera in tv (30 aprile): Barbero rimpiazza Cazzullo e Federica Sciarelli stavolta può fare il botto. Perché; Ascolti tv del 31 luglio, nemmeno Dirty dancing batte le Olimpiadi 2024; Ascolti tv dati Auditel mercoledì 31 luglio con Temptation Island, Un amore in Cornovaglia e Chicago Fire; Dirty Dancing, le scene più belle del cult Anni 80. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dirty Dancing, film su Rai1: trama, attori e cast - Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Dirty Dancing. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Dirty Da ... 🔗msn.com

“Dirty Dancing” stasera in tv: le ragioni per rivederlo ancora una volta. E il dietro le quinte di un film cult - È stato spesso definito un fenomeno culturale che ha fatto ballare più di una generazione. Stiamo parlando di Dirty Dancing, un film vecchissimo - quest'anno compie 38 anni - che continua a esercitare ... 🔗informazione.it

"Dirty dancing", film cult in prima serata - Mercoledì 30 aprile alle 21.30 su Rai 1, torna l'intramontabile “Dirty dancing – (Balli proibiti)”. Nell’estate del 1963 la giovane Frances, detta Baby, va in vacanza coi genitori in un resort per ... 🔗rai.it