Ascolti tv del 30 aprile sfida tra Mare Fuori e Tutto quello che ho

quello della serata del 30 aprile, che ha visto concludersi la serie di Canale5 Tutto quello che ho, con protagonista Vanessa Incontrada. L'ultima puntata della fiction ha svelato finalmente il mistero dell'uccisione di Camilla, regalando al pubblico un grande colpo di scena.La serie targata Mediaset ha dovuto sfidare due grandi appuntamenti della Rai: da un lato i nuovi episodi della quinta stagione di Mare Fuori su Rai2, dall'altro i casi di cronaca e di persone scomparse trattati da Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, che ha dato spazio agli ultimi aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich e sul delitto di Garlasco.Ma anche sulle altre reti la scelta era varia: su Rai1 era in programma il cult Dirty Dancing – Balli proibiti, mentre su Rete4 andava in onda il talk show condotto da Mario Giordano Fuori dal coro, che dà spazio ad attualità, politica ed economia.

