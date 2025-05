Ascoli under 16 sconfitto 4-1 dal Giugliano Perugia in vetta

under 16 del settore giovanile dell'Ascoli che nell'ultimo turno disputato è finita al tappeto per 4-1 contro il Giugliano. Una sconfitta pagata a caro prezzo dai ragazzi di Monaco visto che il Perugia, grazie al successo sul Picerno, ha potuto scavalcare il Picchio per conquistare la vetta.Nel match disputato allo stadio Paudice di San Giorgio a Cremano ai bianconeri non è bastato il gol di Balducci per arginare il poker calato dai campani. I padroni di casa hanno avuto la meglio con le marcature di Napolitano, Capasso, Ferraiuolo e D'Apice. Contro la Casertana ora l'Ascoli sarà subito chiamato ad una pronta reazione.A gioire invece sono stati gli under 15 allenati da Cusimano che hanno vinto in trasferta 3-0 contro l'Arezzo. Per i bianconeri sono andati in gol Sinani, Catanzaro e Sirocchi.

