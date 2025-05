Ascoli polemica sugli striscioni del 25 Aprile Vogliono uccidermi | il sindaco denuncerà i 144 autori dei post

25 Aprile, ad Ascoli striscioni contro la fornaia “anti fascista” - "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore". E' la scritta, con vernice nera, del nuovo striscione affisso nel corso della notte ad Ascoli Piceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E' il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata per aver esposto il 'lenzuolo antifascista' nel suo negozio con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l'antifascismo". 🔗tg24.sky.it

Striscioni intimidatori contro la fornaia antifascista di Ascoli, identificata per il messaggio del 25 aprile - Il 25 aprile fu identificata per aver esposto un messaggio antifascista, la fornaia di Ascoli è minacciata dai concittadini 🔗notizie.virgilio.it

Uscita di Pazzaglini sul 25 Aprile. Lo striscione di Ascoli paragonato a quello con la scritta "W la..." - L’ex senatore leghista: "Normale che le forze dell’ordine intervengano quando si espone qualcosa in strada". Cegna (Istituto storico della Resistenza): mancanza di rispetto verso antifascismo e istitu ... 🔗msn.com

Ascoli, striscioni minacciosi contro la fornaia che ha esposto scritta antifascista il 25 aprile - "Ai forni", si legge in un primo manifesto. A breve distanza un secondo messaggio riferito direttamente alla fornaia che aveva pubblicato un suo striscione sul 25 aprile e subìto un doppio controllo d ... 🔗msn.com