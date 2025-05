Quotidiano.net - Ascoli, il caso 25 aprile. Il sindaco: "Denuncio 144 odiatori social"

"Suiho anche ricevuto minacce di morte, in 144 hanato un post scrivendo di volermi appendere a testa in giù. Sono persone di fuori, che non mi conoscono e mi dipingono come fascista, ma io vorrò guardarle in faccia in tribunale e farmi conoscere meglio da loro". La denuncia è arrivata daldiMarco Fioravanti (nella foto piccola), nel corso del consiglio comunale che si è svolto ieri mattina.Una seduta caratterizzata da momenti di grande nervosismo perché sui banchi della sala della Ragione sono arrivate due interrogazioni urgenti riferite agli striscioni comparsi in città in occasione del 25. Da un lato la minoranza, guidata dal capogruppo Francesco Ameli, che ha chiesto lumi su come sono andate effettivamente le cose in merito all’identificazione della fornaia Lorenza Roiati di piazza Arringo, da parte delle forze dell’ordine, per aver affisso l’ormai celebre lenzuolo antifascista. 🔗 Quotidiano.net