Artur Jorge era con l’amante la moglie María Marques lo scopre grazie al cellulare lasciato aperto | la coppia si separa e il tradimento suscita scalpore

Questa è la storia di un tradimento che da giorni fa discutere il Brasile. "Uno scandalo amoroso", così lo hanno ribattezzato i principali tabloid e i talk show più seguiti del paese, che continuano a seguire passo dopo passo la fine del matrimonio tra Artur Jorge, l'allenatore del Botafogo – la squadra di Rio de Janeiro che nel 2024 ha vinto il campionato di calcio, dopo 29 anni, e la Copa Libertadores –, e l'imprenditrice María Marques. Dopo oltre trent'anni i due si sono lasciati, causa tradimento di lui, che la moglie ha scoperto in una maniera così assurda che pare rubata alla sceneggiatura di una soap brasiliana.COSÌ LA moglie DI Artur Jorge HA SCOPERTO IL tradimento – Trent'anni di matrimonio, tre figli e un legame che pareva solidissimo. La storia tra Artur Jorge e María Marques sembrava destinata a durare per sempre invece è finita per via di un banalissimo tradimento.

