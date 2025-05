Arsenal v Bournemouth | formazione statistiche e anteprima

anteprima della partita per l'Arsenal v Bournemouth

Con la gara del titolo ufficialmente terminata, l'attenzione dell'Arsenal è sulla semifinale della Champions League con Paris Saint-Germain. Mentre i Gunners sarebbero stati perdonati per aver guardato avanti alla seconda tappa del prossimo mercoledì a Parigi, devono rifocalizzare durante la visita di Bournemouth, poiché la vittoria potrebbe assicurarsi il loro posto nella Champions League della prossima stagione.

Il Liverpool ha conquistato il titolo domenica scorsa con una vittoria per 5-1 sul Tottenham ad Anfield dopo che l'Arsenal è stato detenuto da Crystal Palace, un 13 ° pareggio della stagione per i Gunners.

Tutto ciò che ha fatto è stato servire a confermare un'inevitabilità, con il Liverpool che ha da tempo preso il controllo della lotta del titolo tra gli slip-up coerenti da parte degli uomini di Mikel Arteta.

