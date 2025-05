Arrestato in Albania narcos latitante da 17 anni | quintali di eroina a Napoli e a Caserta

Albania il 57enne Bardhyl Haxhiu, condannato a 24 anni di carcere: avrebbe importato in Italia grossi quantitativi di eroina, era latitante dal 2008. 🔗 Preso inil 57enne Bardhyl Haxhiu, condannato a 24di carcere: avrebbe importato in Italia grossi quantitativi di, eradal 2008. 🔗 Fanpage.it

Arrestato in Albania latitante condannato a 21 anni di carcere - In Albania è stato invece arrestato S.A., 52enne albanese, irreperibile dal 2000, condannato in via definitiva alla pena di 21 anni di carcere. L’uomo è ritenuto l’organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, a carattere transnazionale, che ha trasportato su imbarcazioni clandestine cocaina dall’Albania all’Italia, destinata all’intero litorale domitio. L’arrestato avrebbe avuto un ruolo apicale nell’associazione, con il compito di organizzare il trasporto in ogni sua fase, dalla partenza dall’Albania all’arrivo in Italia, sino al Napoletano, dove lo ... 🔗lapresse.it

Cremona, latitante 70enne arrestato dopo essere fuggito in Albania: perché è rientrato in Italia - Un settantenne arrestato a Cremona per tentata rapina aggravata. Era rientrato in Italia per motivi economici dopo anni di latitanza. 🔗notizie.virgilio.it

Tentò un omicidio nel Casertano, latitante arrestato in Albania - Tempo di lettura: 2 minutiUn 52enne albanese, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per tentata estorsione, furto, rapina, tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Caserta tra il 2010 e il 2011, è stato arrestato in Albania dalla Polizia Albanese, che ha agito sulla base delle indagini svolte dalla Polizia di Stato della Questura di Caserta. L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di polizia. 🔗anteprima24.it

Arrestato narcotrafficante in Albania, era latitante da 17 anni - (ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Un narcotrafficante albanese di 57 anni, Haxhiu Bardlhyl, latitante da 17 anni, è stato ... 🔗msn.com

Traffico di eroina tra Napoli e Caserta, latitante preso dopo 16 anni - Ieri Haxhiu Bardlhyl è stato arrestato a Fier in Albania. Il criminale albanese, nato il 5 maggio 1968, è stato colpito da provvedimento ... 🔗internapoli.it

Arrestato in Albania: era ricercato da 16 anni per narcotraffico - Haxhiu Bardlhyl, 56 anni, è stato condannato dalla Corte d’appello di Napoli a 24 anni di carcere. Verrà presto estradato ... 🔗napolitoday.it