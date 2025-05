Arnaldi fuori dall’Atp di Madrid | vittoria netta di Draper ai quarti

Draper, si ferma Matteo Arnaldi. E’ netto il verdetto dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: 6-0, 6-4 in favore del britannico che accede così alle semifinali. Dopo aver trovato sulla sua strada tennisti del calibro di Djokovic e Tiafoe, il tennista azzurro è costretto ad arrendersi al 25enne, numero 6 al mondo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Arnaldi fuori dall’Atp di Madrid: vittoria netta di Draper ai quarti Madri, 1 maggio 2025 – Avanza Jack, si ferma Matteo. E’ netto il verdetto deidi finale del Masters 1000 di: 6-0, 6-4 in favore del britannico che accede così alle semifinali. Dopo aver trovato sulla sua strada tennisti del calibro di Djokovic e Tiafoe, il tennista azzurro è costretto ad arrendersi al 25enne, numero 6 al mondo. 🔗 Sport.quotidiano.net

ATP Indian Wells 2025, Alcaraz agli ottavi agevolmente. Vincono anche Fritz e De Minaur, fuori Arnaldi - Si sono completati tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Esce di scena purtroppo l’ultimo azzurro ancora in corsa, visto che Matteo Arnaldi è stato sconfitto dall’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4. Una brutta prestazione quella del ligure, che non è mai riuscito ad entrare in partita. Per l’americano ci sarà ora il derby con il connazionale Ben Shelton, che ha superato il russo Karen Khachanov per 6-3 7-5. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 5-7, 6-4, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro viene fuori da 150? di vento e follia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la nostra DIRETTA LIVE! Sarà quindi ARNALDI-Rublev nel secondo turno: un saluto sportivo agli amici di OA SPORT! 02:30 l’azzurro ottiene anche 30 punti cruciali per il ranking. Intanto si riporta LIVE al 34mo posto, ma sopratutto resta vivo il sogno testa di serie a Miami dista appena 20 punti virtuali. 02:27 Ben 43 i gratuiti (segnati dal sito ATP) in una giornata comunque ventosa a Indian Wells e con la bellezza di 6 doppi falli, 40 quelli di Kovacevic. 🔗oasport.it

ATP Montecarlo 2025, Vacherot sogna in casa. Gasquet elimina Arnaldi, fuori Mpetshi Perricard - Si alza il sipario sul Masters 1000 di Montecarlo con le prime sfide del tabellone principale. Una giornata negativa per i colori azzurri, visto che è arrivata a sorpresa la sconfitta di Matteo Arnaldi contro Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione della carriera nel Principato. Il francese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. 🔗oasport.it

