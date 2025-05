Ariano Irpino detenuti minacciano agenti

Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un detenuto nordafricano ha tentato di aggredire il personale della Polizia penitenziaria in servizio con delle lamette, ma è stato disarmato e bloccato.Contemporaneamente un suo connazionale detenuto, per protesta contro il suo mancato trasferimento, si è barricato all'interno della sezione minacciando di compiere atti autolesionistici. Anche in questo caso gli agenti sono riusciti a riportare l'ordine. I sindacati della Polizia penitenziaria sottolineano le permanenti difficoltà all'interno della Casa circondariale irpina riconducibili soprattutto al sovraffollamento e alla carenza di organico del personale.

