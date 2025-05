Arianna Art Ensemble a San Raffaele Cimena con La musica nelle corti italiane del Seicento

Raffaele Cimena, presso la straordinaria cornice della chiesa di San Raffaele Arcangelo in via Maestra, l'edizione 2025 di Antiqua. La rassegna di musica antica proposta dall'Accademia del Ricercare.Arianna Art Ensemble proporrà: "La musica nelle corti italiane del Seicento"

