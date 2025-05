Arezzo show contro la Primavera | 9 gol in vista del Gubbio

Arezzo ha svolto una sgambatura proficua contro la propria formazione Primavera, segnando ben 9 gol e offrendo spettacolo e indicazioni positive in vista della sfida contro il Gubbio. Presente anche il presidente, a testimonianza di un clima disteso e partecipato, con grande entusiasmo da parte dei tifosi.Nel primo tempo la scena è stata dominata da Egunseye e Pattarello, entrambi autori di una doppietta. In particolare, Pattarello ha messo in mostra non solo la sua consueta potenza, ma anche tecnica ed estro che hanno strappato applausi al pubblico.Nella ripresa, con un undici profondamente rinnovato, il festival del gol è continuato: Settembrini ha aperto con una bordata sotto la traversa, Ravasio ha trasformato due rigori con freddezza, poi è toccato a Damiani siglare l’ottava rete, prima del sigillo finale del velocissimo Tavernelli. 🔗 Lortica.it - Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Davanti a circa 500 spettatori, l’ha svolto una sgambatura proficuala propria formazione, segnando ben 9 gol e offrendo spettacolo e indicazioni positive indella sfidail. Presente anche il presidente, a testimonianza di un clima disteso e partecipato, con grande entusiasmo da parte dei tifosi.Nel primo tempo la scena è stata dominata da Egunseye e Pattarello, entrambi autori di una doppietta. In particolare, Pattarello ha messo in mostra non solo la sua consueta potenza, ma anche tecnica ed estro che hanno strappato applausi al pubblico.Nella ripresa, con un undici profondamente rinnovato, il festival del gol è continuato: Settembrini ha aperto con una bordata sotto la traversa, Ravasio ha trasformato due rigori con freddezza, poi è toccato a Damiani siglare l’ottava rete, prima del sigillo finale del velocissimo Tavernelli. 🔗 Lortica.it

Se ne parla anche su altri siti

Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus - Arezzo, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggio contro la capolista Juventus. Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai. La prima vera occasione della partita arriva al 31’ in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta. 🔗lanazione.it

Inter Primavera, show contro il Monza: Topalovic una sentenza - La sfida tra l’Inter Primavera e il Monza si è conclusa con un 4-1 dei padroni di casa. Un gol per tempo regolano la gara casalinga contro i brianzoli. VITTORIA – Si è conclusa 4-1 la sfida tra l’Inter Primavera e il Monza al Konami Youth Centre di Milano. Dopo un primo tempo di assoluto dominio, i nerazzurri la sbloccano al 37? grazie a una zampata di Giacomo De Pieri che sfrutta una disattenzione della difesa del Monza e da pochi passi è bravo a spingerla in rete. 🔗inter-news.it

Poker dell’Inter Primavera: 4-1 contro l’Udinese! Show De Pieri - Si è concluso il match tra l’Udinese e l’Inter Primavera in programma alle ore 11. Dopo un inizio di partita shock, l’Inter rientra in carreggiata e mantiene il risultato fino al triplice fischio. Finisce 4-1 per l’Inter in terra friulana. VITTORIA – Un avvio di gara terrificante da parte dell’Inter: nel finale il tabellino è chiaro. 4-1 per i nerazzurri. A far tremare l’Inter ci pensa El Bouradi dopo appena tre minuti che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra e trova subito il gol del vantaggio. 🔗inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio; VIDEO / Primavera / Arezzo-Trapani 4-3, la sintesi della partita; Primavera amaranto, il successo sulla Cavese vale la vittoria del campionato; Il rilancio di Arezzo Fiere, una primavera di «Passioni». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arezzo-Perugia: la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione - La Primavera 4 dell'Arezzo sfida la Cavese per il primato nel ... Sulla panchina dei baby amaranto siede Andrea Bricca, uno che i derby contro il Perugia li ha vissuti da dentro al campo ... 🔗lanazione.it

Arezzo, la Primavera ha vinto il campionato. Gli amaranto in finale playoff - La Primavera ha vinto il campionato. Grazie al successo di misura ottenuto oggi sulla Cavese con un gol di Boduri, gli amaranto di Andrea Bricca hanno chiuso al primo posto nel girone B e si sono ... 🔗today.it