Arezzo | Rinnovo Contratto per Cutolo e Bucchi fino al 2028 Obiettivo Serie B

Arezzo ha messo le cose in chiaro: si continua con Aniello Cutolo e Cristian Bucchi. Per il direttore e il tecnico Rinnovo del Contratto fino al 2028 prima dell'inizio della volata per la Serie B. A poche ore dalla firma sul prolungamento, proprio il ds amaranto si è espresso tra presente e futuro.Cutolo, sensazioni su questo Rinnovo?"Premetto che per me non ce n'era neanche bisogno, visto quanto è condivisa la linea insieme al presidente Manzo. Lo ringrazio perché è qualcosa che mi gratifica, oltre a dare ulteriore linfa all'Obiettivo di far crescere questa società".Quello di Bucchi va letto allo stesso modo?"Sì, va di pari passo con il mio ed è sempre frutto di una scelta condivisa con la proprietà. Negli ultimi due mesi la squadra ha fatto un percorso incredibile con numeri importanti.

S.S. Arezzo: rinnovo fino al 2028 per il DS Nello Cutolo e mister Cristian Bucchi - La SS Arezzo ha annunciato ufficialmente, tramite due distinti comunicati pubblicati sul proprio sito, il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Nello Cutolo e dell’allenatore Cristian Bucchi. Sebbene l’accordo fosse inizialmente valido fino al 2027, le parti hanno scelto di estenderlo di un ulteriore anno, fino al 2028. Nello Cutolo, figura simbolo della società amaranto prima da calciatore, poi da capitano e infine da dirigente, ha avviato la sua carriera dietro la scrivania proprio ad Arezzo, dapprima collaborando con Paolo Giovannini e, da questa stagione, assumendo la piena ... 🔗lortica.it

