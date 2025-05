Arezzo quasi 3 milioni di euro per nuove opere | via libera alla seconda variazione di bilancio regionale

seconda variazione al bilancio regionale 2025-2027, approvata dal Consiglio regionale su proposta del presidente Eugenio Giani, arrivano quasi 3 milioni di euro per nuovi interventi nella provincia di Arezzo. Le risorse finanzieranno progetti mirati che spaziano dalle infrastrutture ai servizi per le comunità locali, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e diffuso del territorio.“Con questa variazione – spiega Giani – sosteniamo interventi concreti in diversi comuni dell’Aretino, rispondendo a esigenze specifiche e contribuendo alla valorizzazione dell’intera area. Oltre agli investimenti regionali di più ampia scala, abbiamo voluto includere misure puntuali per infrastrutture e servizi locali”.Nel dettaglio, tra le principali opere infrastrutturali figura un milione di euro per la progettazione del tratto Santa Mama-Calbenzano della Strada regionale 71. 🔗 Lortica.it - Arezzo, quasi 3 milioni di euro per nuove opere: via libera alla seconda variazione di bilancio regionale Con laal2025-2027, approvata dal Consigliosu proposta del presidente Eugenio Giani, arrivanodiper nuovi interventi nella provincia di. Le risorse finanzieranno progetti mirati che spaziano dalle infrastrutture ai servizi per le comunità locali, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e diffuso del territorio.“Con questa– spiega Giani – sosteniamo interventi concreti in diversi comuni dell’Aretino, rispondendo a esigenze specifiche e contribuendovalorizzazione dell’intera area. Oltre agli investimenti regionali di più ampia scala, abbiamo voluto includere misure puntuali per infrastrutture e servizi locali”.Nel dettaglio, tra le principaliinfrastrutturali figura un milione diper la progettazione del tratto Santa Mama-Calbenzano della Strada71. 🔗 Lortica.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Regione stanzia quasi 2 milioni per infrastrutture, istruzione e servizi in provincia di Arezzo - “Con l’approvazione della seconda variazione di bilancio che abbiamo approvato, la Regione Toscana ha destinato oltre 1.9 milioni di euro ai comuni della provincia di Arezzo. Questi fondi mirano a rafforzare la sicurezza infrastrutturale, migliorare l'edilizia scolastica, potenziare i servizi... 🔗arezzonotizie.it

La Regione stanzia quasi 2 milioni per infrastrutture, istruzione e servizi in provincia di Arezzo - “Con l’approvazione della seconda variazione di bilancio che abbiamo approvato, la Regione Toscana ha destinato oltre 1.9 milioni di euro ai comuni della provincia di Arezzo. Questi fondi mirano a rafforzare la sicurezza infrastrutturale, migliorare l'edilizia scolastica, potenziare i servizi... 🔗arezzonotizie.it

Napoli finanziato indirettamente dagli sceicchi: quasi 250 milioni di euro dalle cessioni al PSG - La SSC Napoli è uno dei pochi club in Serie A con i conti in ordine. La proprietà partenopea, nonostante i bilanci in positivo, è riuscita a vincere trofei e portare in azzurro calciatori ed allenatori di tutto rispetto. Aurelio De Laurentiis è senza dubbio il principale artefice della rinascita azzurra degli ultimi anni. Il […] L'articolo Napoli finanziato indirettamente dagli sceicchi: quasi 250 milioni di euro dalle cessioni al PSG proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Su questo argomento da altre fonti

Arezzo, quasi 3 milioni di euro per nuove opere: via libera alla seconda variazione di bilancio regionale; Arezzo con la seconda variazione di bilancio finanziati interventi per quasi 3 milioni di euro; Camera di Commercio Siena-Arezzo, ok al bilancio 2024: sostegno da 3 milioni alle imprese del territoriale; In provincia di Arezzo la Regione finanzia lavori su 3 ponti per quasi 7,5 milioni di euro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arezzo con la seconda variazione di bilancio finanziati interventi per quasi 3 milioni di euro - Quasi tre milioni di euro sono stati destinati ad interventi aggiuntivi nella provincia di Arezzo grazie alla seconda variazione al bilancio regionale 2025-27 d ... 🔗www3.saturnonotizie.it

La Regione stanzia quasi 2 milioni per infrastrutture, istruzione e servizi in provincia di Arezzo - Ceccarelli e De Robertis (Pd): “Investimenti strategici per sicurezza, scuola e territorio”. Dal consiglio regionale anche un milione e mezzo per rilanciare l’artigianato in Toscana ... 🔗arezzonotizie.it

Cciaa Arezzo-Siena, 3 mln a sostegno sviluppo territorio in 2024 - Interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa 3 milioni di euro, con un'attenzione particolare dedicata alla digitalizzazione delle imprese, alla transizione ecologica e alla ... 🔗ansa.it