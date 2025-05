Arezzo | muore nello scontro camper-moto sulla statale E45 Tiberina

Arezzo: muore 58enne nello scontro tra furgoni sul raccordo per l’A1. Due feriti, uno è grave - La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. La viabilità in uscita dall'autostrada è stata deviata su strade alternative L'articolo Arezzo: muore 58enne nello scontro tra furgoni sul raccordo per l’A1. Due feriti, uno è grave proviene da Firenze Post. 🔗.com

Arezzo: muore nello scontro frontale con un’altra auto sulla regionale 69. Un ferito grave - Incidente mortale nella notte fra il 7 e l'8 marzo 2025 in provincia di Arezzo. Un uomo di 58 anni ha perso la vita lungo la sr69 tra Montalto e Poggio Bagnoli L'articolo Arezzo: muore nello scontro frontale con un’altra auto sulla regionale 69. Un ferito grave proviene da Firenze Post. 🔗.com

Muore a 21 anni per uno scontro col portiere avversario: si è rotto un’arteria cranica - Uno scontro fatale. Helar Gonzales Altamirano, calciatore 21enne del Real Titan NC, è morto due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale a Moyobamba a causa del violento impatto col portiere del Defensor Nueva Cajamarca durante una partita di Copa Perù, il campionato calcistico di quarto livello del paese sudamericano. Al 71esimo minuto del match disputatosi domenica 6 aprile, sul punteggio di 1-1, Altamirano è stato lanciato in profondità verso la porta avversaria con un passaggio filtrante. 🔗ilfattoquotidiano.it

