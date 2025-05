Arezzo | 46enne scomparso a Cavriglia ritrovato sano e salvo a San Cipriano

46enne scomparso a Cavriglia in provincia di Arezzo il 29 aprile 2025, è stato ritrovato oggi pomeriggio, 1 maggio, dai vigili del fuocoL'articolo Arezzo: 46enne scomparso a Cavriglia ritrovato sano e salvo a San Cipriano proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Arezzo: 46enne scomparso a Cavriglia ritrovato sano e salvo a San Cipriano Marco Mori,in provincia diil 29 aprile 2025, è statooggi pomeriggio, 1 maggio, dai vigili del fuocoL'articoloa Sanproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Arezzo: 46enne scomparso da martedì a Cavriglia. Ritrovata l’auto, appello del sindaco - Proseguono a Cavriglia, in provincia di Arezzo, le ricerche di Marco Mori, il 46enne scomparso nel pomeriggio di ieri, 29 aprile 2025 L'articolo Arezzo: 46enne scomparso da martedì a Cavriglia. Ritrovata l’auto, appello del sindaco proviene da Firenze Post. 🔗.com

Scomparso a Meleto, continuano le ricerche. L'appello del sindaco di Cavriglia - Lo stanno cercando da ore, in lungo e in largo nei boschi intorno alla centrale di Santa Barbara. Un 46enne valdarnese è scomparso dalla serata di ieri. I familiari, le forze dell'ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco e le associazioni di pubblica assistenza, stanno scandagliando la... 🔗arezzonotizie.it

Ore di angoscia per un 46enne scomparso: ricerche a tappeto - Un uomo di 46 anni è scomparso nella notte in provincia di Arezzo. L'allarme è stato diramato nelle scorse ore e la macchina dei soccorsi è stata avviata. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco con droni e unità cinofile. Attivati anche i volontari. Sarabbe stata ritrovata la vettura della... 🔗arezzonotizie.it

Marco Mori è stato ritrovato, era scomparso da giorni - Sono stati giorni di angoscia per i familiari. Nel pomeriggio del primo marzo la notizia del ritrovamento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ... 🔗msn.com

E' stato ritrovato ed è in buone condizioni Marco Mori, il 46enne scomparso in Valdarno - E' stato ritrovato in buone condizioni di salute Marco Mori, il 46enne di San Giovanni Valdarno di cui non si avevano più notizie dalla serata di martedì 29 aprile. Lieto fine per una scomparsa che av ... 🔗corrierediarezzo.it

Ritrovato Marco Mori, il 46enne valdarnese scomparso da martedì - “Dopo ore di immensa angoscia e di incessanti ricerche, Marco Mori è stato ritrovato nei pressi della diga di San Cipriano, fortunatamente in vita”. Lo rende no ... 🔗www3.saturnonotizie.it