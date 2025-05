Arezzo 1 maggio di eventi | concerti musei aperti festival e gite fuori porta

Arezzo, 1 maggio 2025 – Una festa quella dei lavoratori, fatta di momenti di riflessione su diritti e sicurezza, ma anche di tant eventi, tra concerti, musei, festival, cibo, fiori e artigianato. La giornata, così come il lungo weekend, sarà l’occasione per fare il turista in città o per realizzare gite fuori porta alla scoperta delle bellezza della provincia. CON LE ACLI Alle 10 la visita all’Archivio di Stato di una delegazione Acli, Cisl e Mcl per la deposizione di fiori seguita dalla preghiera guidata da don Alvaro Bardelli e dall’incontro con i familiari di Piero Bruni e Filippo Bagni che nel 2018 persero la vita in seguito a un tragico incidente. Le celebrazioni proseguiranno alle 11 al monumento ai caduti sul lavoro in via Mecenate dove, alla presenza del gonfalone della Provincia, verranno ricordate tutte le morti bianche del territorio, per diffondere sicurezza, prevenzione e legalità. 🔗 Lanazione.it - Arezzo, 1 maggio di eventi: concerti, musei aperti, festival e gite fuori porta , 12025 – Una festa quella dei lavoratori, fatta di momenti di riflessione su diritti e sicurezza, ma anche di tant, tra, cibo, fiori e artigianato. La giornata, così come il lungo weekend, sarà l’occasione per fare il turista in città o per realizzarealla scoperta delle bellezza della provincia. CON LE ACLI Alle 10 la visita all’Archivio di Stato di una delegazione Acli, Cisl e Mcl per la deposizione di fiori seguita dalla preghiera guidata da don Alvaro Bardelli e dall’incontro con i familiari di Piero Bruni e Filippo Bagni che nel 2018 persero la vita in seguito a un tragico incidente. Le celebrazioni proseguiranno alle 11 al monumento ai caduti sul lavoro in via Mecenate dove, alla presenza del gonfalone della Provincia, verranno ricordate tutte le morti bianche del territorio, per diffondere sicurezza, prevenzione e legalità. 🔗 Lanazione.it

