Area ex Nokia la rinascita Là dove c’era la fabbrica spuntano fiori all’occhiello

Il passato illustre nel settore delle telecomunicazioni e dei ponti radio, negli anni Sessanta e Settanta. Poi i decenni della crisi, delle spoliazioni, dei posti di lavoro cancellati, delle chiusure. Gli ultimi presidi dei lavoratori, le demolizioni, la fine di un'epoca. Dal 2018 il cammino della rinascita dell'Area: oggi là dove c'era lo storico stabilimento Siemens, poi Nokia Siemens, di Cassina de' Pecchi c'è un complesso multifunzionale che ospita commercio e ristorazione, residenza, parcheggi e verde. Fra i fiori all'occhiello la prima sede di PizzAut e il polo di Martesana della food-tech company Cortilia. Alla fine ufficiale dei lavori mancano due palazzine, sul lotto 4. La nostalgia di chi ha assistito ai cambiamenti e al tramonto di un'epoca non è mai tramontata. Ma il degrado è cancellato.

