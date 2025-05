Aquilotti della Gea Grosseto terzi al Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana

Aquilotti della Gea Grosseto, terzi al trentaduesimo Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana. La giovane formazione biancorossa è tornata da Castelnuovo Garfagnana con uno stupendo terzo posto ottenuto al Torneo internazionale minibasket – ventunesimo Memorial Danilo Boschi, organizzato dalla società CEFA Basket Castelnuovo, al quale hanno partecipato ben 12 squadre, tre delle quali straniere: SMK Vilnius (Lituania), BLF Budapest (Ungheria) e KK Zadar (Croazia). Dal 25 al 27 aprile i ragazzini della Gea hanno disputato cinque gare entusiasmanti, fatte di intensità e tecnica individuale e di squadra veramente importanti, sotto la guida del mago del minibasket Marco Romboli, che ancora una volta ha fatto sentire la sua mano per un risultato straordinario. Gli Aquilotti grossetani hanno fatto il pieno nella fase eliminatoria superando nell’ordine SKM Vilnius per 18 a 6, Massa e Cozzile per 18 a 6 e il Canaletto Spezia (18-6), in semifinale hanno incontrato il KK Zadar, arrendendosi 13 a 11. 🔗 Lanazione.it - Aquilotti della Gea Grosseto terzi al Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana BASKETImpresa per gliGeaal trentaduesimodi. La giovane formazione biancorossa è tornata dacon uno stupendo terzo posto ottenuto alminibasket – ventunesimo Memorial Danilo Boschi, organizzato dalla società CEFA Basket, al quale hanno partecipato ben 12 squadre, tre delle quali straniere: SMK Vilnius (Lituania), BLF Budapest (Ungheria) e KK Zadar (Croazia). Dal 25 al 27 aprile i ragazziniGea hanno disputato cinque gare entusiasmanti, fatte di intensità e tecnica individuale e di squadra veramente importanti, sotto la guida del mago del minibasket Marco Romboli, che ancora una volta ha fatto sentire la sua mano per un risultato straordinario. Gligrossetani hanno fatto il pieno nella fase eliminatoria superando nell’ordine SKM Vilnius per 18 a 6, Massa e Cozzile per 18 a 6 e il Canaletto Spezia (18-6), in semifinale hanno incontrato il KK Zadar, arrendendosi 13 a 11. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Gea Grosseto va a Poggibonsi. Biancorossi alla prova ’Paolo Neri’ - BASKET La Gea Grosseto sul campo di Poggibonsi cerca la scintilla per uscire da un periodo nero nel campionato di Divisione 1. I biancorossi, oggi alle 18, saranno infatti di scena sul campo del Paolo Nesi Poggibonsi, formazione che sopravanza la Gea di 2 punti, ma che la formazione grossetana ha già battuto due volte, prima in Coppa Toscana poi in campionato di Divisione 1. "Non mi pesano le sette sconfitte rimediate nelle ultime otto giornate, volutamente non guardo mai i risultati – spiega coach Marco Santolamazza - rimane tanto rammarico per non essere riuscito mai a schierare la ... 🔗lanazione.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Grosseto fermato dal San Donato Tavarnelle: sfida deludente allo stadio Zecchini - Grosseto 0 San Donato 0 GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrni. Dierna,Possenti, Macchi; Caponi Sacchini; Riccobono (12’ st Addiego Mobilio, 24’ st Sane), Sabelli, Senigagliesi (18’ st Benucci), Marzierli. All. Consonni. SAN DONATO: Leoni; Bruni, Croce, Cellai; Carcani, Pecchia (28’ st Cecchi), Borgarello, Gistri; Purro (37’ st Falconi), Seghi (22’ st Calonaci); Manfredi (24’ st Doratiotto). All: Bonuccelli. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Aquilotti della Gea Grosseto terzi al Torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana; Gli Aquilotti della Gea Grossseto, terzi alle finali regionale del torneo Cefa, conquistano il pass per il torneo internazionale; Giudice sportivo Serie D girone E, Marzierli, Sabelli e Macchi dell’Us Grosseto squalificati per l’ultima giornata del campionato.; Manciano, in arrivo Khoruibech?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Impresa per gli Aquilotti della Gea Grosseto, terzi al 32° torneo internazionale di Castelnuovo Garfagnana - Impresa della squadra Aquilotti 2014/2015 della Gea Basketball Grosseto che ritorna da Castelnuovo Garfagnana con uno stupendo terzo posto ottenuto al 32° torneo internazionale minibasket – 21° Memori ... 🔗grossetosport.com

Gli Aquilotti della Gea Grossseto, terzi alle finali regionale del torneo Cefa, conquistano il pass per il torneo internazionale - Brillante terzo posto della formazione Aquilotti della Gea Basketball Grosseto nella Final Four regionale del torneo CEFA di Castelnuovo Garfagnana, al quale il quintetto biancorosso allenato da Marco ... 🔗grossetosport.com

Gea Grosseto conquista il bronzo nella Final Four regionale del torneo Cefa - Gli Aquilotti della Gea Grosseto brillano con un terzo posto nella Final Four regionale, pronti per il torneo internazionale. 🔗msn.com