Aprono un kartodromo nell' area protetta dei Campi Flegrei

I carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno denunciato un 64enne puteolano già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo avrebbe realizzato senza autorizzazione una pista di go kart con relativo parcheggio

