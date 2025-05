Apprendistato in Italia cause della crisi e possibili soluzioni

Apprendistato in Italia. Potenzialità, criticità e prospettive di riforma, si focalizza su questo contratto e approfondisce i dati riguardanti la sua applicazione nel paese. Quello che emerge è un quadro in cui l'Apprendistato – negli ultimi anni – non ha avuto una larghissima diffusione, in contrasto con la finalità di formare "sul campo" e agevolare l'inserimento stabile dei giovani nel mondo dell'occupazione.Nato negli anni '50 del secolo scorso, il contratto di Apprendistato è stato riformato e aggiornato più volte. Si pensi in particolare alla riforma attuata con il d. lgs. 812015, che ha unificato le sue diverse tipologie in un unico contratto, revisionando anche le modalità di formazione e le regole sulla durata.

