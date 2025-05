Apple non potrà riscuotere commissioni dagli acquisti esterni L’ordinanza del giudice si abbatte sull’App Store

Apple dovrà immediatamente cessare di riscuotere commissioni sugli acquisti esterni all'App Store e non potrà più limitare i link degli sviluppatori. Cupertino annuncia appello, mentre Epic Games esulta e prepara il ritorno di Fortnite negli Usa.

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

Ue, Bruxelles multa Apple per 500 mln e Meta per 200 mln - Bruxelles, 23 apr. (askanews) - Il portavoce Ue Thomas Regnier ha annunciato che la Commissione europea ha multato Apple per 500 milioni di euro e Meta per 200 milioni di euro. Lo scrive Bruxelles in una nota spiegando di aver constatato per Apple la volazione del suo obbligo anti-steering ai sensi del Digital Markets Act e per Meta la violazione dell'obbligo del DMA di offrire ai consumatori la possibilità di scegliere un servizio che utilizzi meno dati personali. 🔗quotidiano.net

