Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni eliminato Amici sabato 3 maggio 2025, spoiler settima puntata: ballottaggio, chi esce, ospiti, nuove liti

Ladel Serale diandrà in ondatre, ma viene registrata giovedì: ecco tute leLadel Serale diva in onda, ma viene registrata giovedì 1, dunque noi siamo in grado di darvi tutte le anticipazio 🔗 Ilgiornaleditalia.it