Amici Serale sabato 3 maggio 2025: Chiara Bacci eliminataLa puntata del Serale di Amici 24 della scorsa settimana si era conclusa con una sospensione inaspettata: nessun concorrente era stato eliminato a causa dell'assenza di Cristiano Malgioglio. Il televoto aveva portato al ballottaggio finale Nicolò, Chiara e TrigNO. Una volta messo in salvo Nicolò, la responsabilità di scegliere tra la ballerina Chiara e il cantante TrigNO era ricaduta sui giudici. Elena D'Amario e Amadeus avevano espresso il loro verdetto, mentre Malgioglio si era rifiutato di votare, rinviando così la decisione definitiva.In apertura della nuova puntata del Serale di Amici di sabato 3 maggio 2025, come rivelano le Anticipazioni della registrazione di giovedì 1, proprio Malgioglio ha avuto l'onere di decretare chi dovesse abbandonare la competizione: Chiara è stata eliminata. 🔗 Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici Serale 3 maggio 2025: Chiara eliminata (scontata!), nuovo ballottaggio e ospiti sabato 3BacciLa puntata deldi24 della scorsa settimana si era conclusa con una sospensione inaspettata: nessun concorrente era stato eliminato a causa dell'assenza di Cristiano Malgioglio. Il televoto aveva portato alfinale Nicolò,e TrigNO. Una volta messo in salvo Nicolò, la responsabilità di scegliere tra la ballerinae il cantante TrigNO era ricaduta sui giudici. Elena D'Amario e Amadeus avevano espresso il loro verdetto, mentre Malgioglio si era rifiutato di votare, rinviando così la decisione definitiva.In apertura della nuova puntata deldidi sabato 3, come rivelano ledella registrazione di giovedì 1, proprio Malgioglio ha avuto l'onere di decretare chi dovesse abbandonare la competizione:è stata. 🔗 Tvpertutti.it

