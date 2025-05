Anti-terrorismo e presenza strategica Perché la Turchia si rafforza in Somalia

Turchia ha raddoppiato la propria presenza militare in Somalia, schierando circa 500 soldati e consegnando droni Akinci a Mogadiscio per rafforzare le capacità Antiterrorismo del governo somalo contro al-Shabab. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di proiezione strategica che vede Ankara costruire forme articolate di assistenza nel paese del Corno d’Africa, combinando sicurezza, diplomazia e investimenti energetici.Al centro di questa espansione c’è l’accordo siglato il 7 marzo 2024 tra la Turchia e la Somalia per l’esplorazione congiunta delle risorse idrocarburiche offshore, in particolare gas e petrolio, in un contesto in cui la domanda globale di energia rimane elevata. L’accordo prevede condizioni particolarmente vantaggiose per Ankara nella fase iniziale – tra cui l’assenza di pagamenti Anticipati e un diritto al 90% della produzione per il recupero dei costi – ma include anche l’impegno turco nella difesa costiera somala e nella protezione degli impiAnti estrattivi. 🔗 Formiche.net - Anti-terrorismo e presenza strategica. Perché la Turchia si rafforza in Somalia Laha raddoppiato la propriamilitare in, schierando circa 500 soldati e consegnando droni Akinci a Mogadiscio perre le capacitàdel governo somalo contro al-Shabab. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di proiezioneche vede Ankara costruire forme articolate di assistenza nel paese del Corno d’Africa, combinando sicurezza, diplomazia e investimenti energetici.Al centro di questa espansione c’è l’accordo siglato il 7 marzo 2024 tra lae laper l’esplorazione congiunta delle risorse idrocarburiche offshore, in particolare gas e petrolio, in un contesto in cui la domanda globale di energia rimane elevata. L’accordo prevede condizioni particolarmente vantaggiose per Ankara nella fase iniziale – tra cui l’assenza di pagamenticipati e un diritto al 90% della produzione per il recupero dei costi – ma include anche l’impegno turco nella difesa costiera somala e nella protezione degli impiestrattivi. 🔗 Formiche.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dalla Turchia all’Italia per proteggere il boss Baris Boyun: arrestato dall’Antiterrorismo, era un richiedente asilo - Farebbe parte di un gruppo arrivato in Italia per proteggere il boss della mafia Baris Boyun il cittadino turco di 38 anni arrestato in queste ore dalla polizia di stato di Milano. Dalla Turchia all’Italia per proteggere il boss Baris Boyun: arrestato dall’Antiterrorismo, era un richiedente asilo (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comL’operazione è stata coordinata dall’Antiterrorismo. L’uomo, familiare tra l’altro del boss, è accusato di associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione detenzione e porto abusivo di armi, traffico internazionale ... 🔗notizie.com

Turchia, non si ferma la repressione contro la stampa: arrestati due giornalisti d’inchiesta - Timur Soykan e Murat Agirel, due noti giornalisti d’inchiesta, sono stati arrestati nelle loro abitazioni a Istanbul, in Turchia, con l’accusa di “minaccia e ricatto”. A quanto si apprende dal quotidiano turco Hürriyet, il raid della polizia – durante il quale sarebbero stati sequestrati telefoni, computer, dischi rigidi e altre attrezzature digitali – è stato condotto nell’ambito di indagini della procura generale di Istanbul: il motivo dell’arresto e della detenzione dei giornalisti riguarda la possibilità che i sospettati potessero distruggere, alterare o nascondere prove durante lo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anti-terrorismo e presenza strategica. Perché la Turchia si rafforza in Somalia; Antiterrorismo, Parente: L' Italia è un obiettivo al pari di altri Paesi europei; Antiterrorismo, Comitato analisi strategica: “L’Italia è un obiettivo prioritario al pari di altri Paesi europei”; LA TURCHIA VA IN KURDISTAN A CACCIA DEL PKK (E DEL GAS)? -. 🔗Se ne parla anche su altri siti