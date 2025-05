Antenna 5G nel Comune di Sansepolcro il sindaco | Ecco dove sarà posizionata

dove simile installazione ha scatenato forti polemiche, ci siamo attivati per scongiurare identico risultato". Così il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, che nel corso del recente consiglio comunale ha illustrato la strategia.

