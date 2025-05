Annullato il mandato d’arresto nei confronti dell’ex presidente boliviano Evo Morales | era accusato di tratta di minori

Annullato il mandato d'arresto emesso nei confronti dell'ex presidente Evo Morales lo scorso dicembre. Sul politico pende l'accusa di tratta dei minori: tra il 2016 e il 2019, nel pieno del suo mandato, avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazza minorenne. Non sono chiare le motivazioni dietro la decisione dei giudici. L'indagine, in ogni caso, rimane aperta, e c'è la possibilità che un tribunale superiore la impugni.Il sessantacinquenne Morales avrebbe incontrato regolarmente l'allora quindicenne, e dai loro rapporti sarebbe nato un bambino. Secondo l'accusa, la giovane sarebbe stata iscritta da sua madre -imputata anche lei- alla sezione giovanile del Movimento per il Socialismo, o Mas, con l'unico scopo di avvicinarla al presidente, con la speranza di farla entrare nelle sue grazie e ottenere in cambio favori.

