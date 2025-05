Annamaria Geraci uccide la figlia di 7 mesi | Rifiutava Maria Rosa è rimasta in balcone a guardarla morire In casa c' era anche il compagno

Maria Rosa, la figlia di sette mesi, è salita rapidamente in terrazza, al terzo piano del palazzo di proprietà e l'ha lanciata in strada. Un volo di oltre. 🔗 Leggo.it - Annamaria Geraci uccide la figlia di 7 mesi: «Rifiutava Maria Rosa, è rimasta in balcone a guardarla morire». In casa c'era anche il compagno Ha preso in braccio, ladi sette, è salita rapidamente in terrazza, al terzo piano del palazzo di proprietà e l'ha lanciata in strada. Un volo di oltre. 🔗 Leggo.it

Su altri siti se ne discute

Annamaria Geraci, chi è la mamma che ha ucciso la figlia Maria Rosa lanciandola dal balcone: la depressione post partum, i Tso e i servizi sociali - Si chiama Annamaria Geraci la mamma di 40 anni che ha ucciso la figlia di sette mesi lanciandola dal bancone. La donna, ha spiegato il sindaco di Misterbianco, nel Catanese, «era seguita... 🔗leggo.it

Uccide la moglie in casa e si toglie la vita impiccandosi: i corpi scoperti dalla figlia di 17 anni - Ha ucciso la moglie colpendola con un corpo contundente, non ancora rintracciato, e poi si è tolto la vita impiccandosi: trova conferma l'ipotesi di omicidio-suicidio formulata in prima... 🔗leggo.it

Riva del Garda, figlia uccide la madre mentre dorme - Una donna di 92 anni è stata uccisa nel sonno dalla figlia 62enne nella loro abitazione di via Grazia Deledda, a Riva del Garda, in Trentino. Il delitto è avvenuto durante la notte, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un gesto dettato dall’esasperazione, dopo anni dedicati alla cura dell’anziana madre. Sul caso stanno indagando i carabinieri, sotto la direzione della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova, per far luce sulle esatte dinamiche dell’accaduto. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Annamaria Geraci, chi è la mamma che ha ucciso la figlia Maria Rosa lanciandola dal balcone: la depressione po; Annamaria Geraci, chi è la donna che ha ucciso la figlia neonata lanciandola dal balcone a Catania: la depressione e i servizi sociali; Butta figlia dal balcone, arrestata per omicidio aggravato; Annamaria Geraci, chi è la donna che ha ucciso la figlia neonata lanciandola dal balcone a Catania: la…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Annamaria Geraci, chi è la mamma che ha ucciso la figlia Maria Rosa lanciandola dal balcone: la depressione post partum, i Tso e i servizi sociali - Si chiama Annamaria Geraci la mamma di 40 anni che ha ucciso la figlia di sette mesi lanciandola dal bancone. La donna, ha spiegato il sindaco di Misterbianco, nel Catanese, «era ... 🔗msn.com

Donna uccide la figlia di 7 mesi lanciandola dal balcone: tutti i particolari - Ha preso la figlia di sette mesi, è salita rapidamente in terrazza, al terzo piano del palazzo di proprietà e l’ha lanciata in strada, provocandole ferite mortali. E’ il drammatico gesto messo in atto ... 🔗grandangoloagrigento.it

Annamaria Geraci lancia dal balcone la figlia Maria Rosa, che muore - Annamaria Geraci lancia dal balcone la figlia Maria Rosa, che muore. E' successo a Misterbianco nel Catanese. Il papà ha accusato un malore ... 🔗linserto.it