Anna And Vulkan chi è l’artista che si esibirà al Concerto Del Primo Maggio

Anna And Vulkan è una giovane artista partenopea che ha debuttato sulle scene musicali nel novembre 2023 con la pubblicazione del Primo singolo Comm'è.Oggi la cantautrice si esibirà al Concerto Del Primo Maggio di Roma, in onda su Raitre a partire dalle 15:15. Nata nella provincia di Napoli, sin da piccola cresce circondata da strumenti musicali per la professione del padre, musicista e compositore, e ascolta Lucio Dalla, Pino Daniele e Petrucciani nei numerosi viaggi in auto. Si avvicina alla musica lentamente e in maniera piuttosto indipendente, iniziando a suonare la batteria, uno dei pochi strumenti assenti a casa sua. Il Vulcano è un chiaro riferimento al Vesuvio, da sempre presente fuori alla finestra di casa sua e simbolo costante del ritorno a casa.Anna And Vulkan, il debutto discograficoStudia la chitarra e il pianoforte da autodidatta, per poi iniziare a scrivere le prime canzoni verso i 15 anni.

Chi è Anna and the Vulkan sul palco del Primo Maggio - L’atmosfera del Concerto del Primo Maggio si è accesa di una nuova luce con l’arrivo di Anna and the Vulkan, tra le voci più fresche, poetiche e promettenti della scena musicale italiana contemporanea. Una cantautrice che si porta addosso il suono delle origini e il vento dell’altrove, nata all’ombra del Vesuvio ma cresciuta artisticamente tra Trieste e Vienna, dove vive oggi. Il suo nome d’arte è già un manifesto: Anna, come se stessa, e “Vulkan” con la K, che in tedesco significa “vulcano”, in un ponte tra la Napoli che porta nel cuore e l’Austria che la ospita. 🔗dilei.it

Anna è la «Donna dell'Anno»: l'artista italiana è stata premiata ai prestigiosi Billboard Women in Music Awards - L'artista italiana Anna Pepe, in arte Anna, ha ricevuto il premio durante la cerimonia allo YouTube Theatre di Los Angeles. «Cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui» 🔗vanityfair.it

Anna al Roccella Summer Festival: in concerto l'artista femminile più ascoltata in Italia - L’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024, 7 miliardi e mezzo di stream, 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro, Anna è un altro degli artisti che saliranno sul palcoscenico del Roccella Summer Festival 2025. In attesa di intraprendere il suo primo tour nei... 🔗reggiotoday.it

