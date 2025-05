Anna 100 anni | barista ogni giorno dal 1958

Anna, lei ci dà la carica, ci dà forza'." Anna ha compiuto 100 anni a novembre. E la Festa dei Lavoratori la celebra così: dietro al bancone del suo bar a Nebbiuno, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Apre ogni giorno alle 7 del mattino, anche oggi, come sempre. Per lei il Primo Maggio è speciale: è il giorno in cui, nel 1958, ha aperto il locale insieme al marito. Sessantasette anni nello stesso bar. Ottantadue anni di lavoro. Una storia di straordinaria longevità professionale. "Faccio un lavoro che mi è sempre piaciuto. Quando fai un lavoro che ami non senti la fatica, non senti il sacrificio. Non cerchi le vacanze, perché per me la vacanza è stare qui, in mezzo alla gente." Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto di celebrare la Festa del Lavoro al bar di Anna Possi: "Ho voluto venire qui dalla signora Anna e bere con lei questo aperitivo. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Anna, 100 anni: barista ogni giorno dal 1958 "Io lavoro perché mi piace. La gente viene a trovarmi e mi dice: ', lei ci dà la carica, ci dà forza'."ha compiuto 100a novembre. E la Festa dei Lavoratori la celebra così: dietro al bancone del suo bar a Nebbiuno, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Aprealle 7 del mattino, anche oggi, come sempre. Per lei il Primo Maggio è speciale: è ilin cui, nel, ha aperto il locale insieme al marito. Sessantasettenello stesso bar. Ottantaduedi lavoro. Una storia di straordinaria longevità professionale. "Faccio un lavoro che mi è sempre piaciuto. Quando fai un lavoro che ami non senti la fatica, non senti il sacrificio. Non cerchi le vacanze, perché per me la vacanza è stare qui, in mezzo alla gente." Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto di celebrare la Festa del Lavoro al bar diPossi: "Ho voluto venire qui dalla signorae bere con lei questo aperitivo. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

