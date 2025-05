Oasport.it - Andrea Dallavalle si racconta: “Ho ritrovato fiducia. Il mio 2025 è appena cominciato”

In questa nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, il protagonista è, triplista azzurro e bronzo agli Europei indoor di Apeldoorn.Dopo un 2024 difficile, segnato da delusioni agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi, l'atleta delle Fiamme Gialle parla di rinascita mentale e fisica, e guarda con determinazione ai Mondiali di Tokyo.Con un nuovo personale di 17,36 metri,è pronto ad affrontare i grandi del triplo salto, incluso il compagno di squadra Andy Diaz.Un'intervista sincera, tra bilanci, motivazioni e grandi obiettivi.