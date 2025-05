Ancora incendio alla Stena Tenete chiuse porte e finestre

Ancora fiamme all'interno dell'azienda Stena. L'incendio è scoppiato prima delle 16.30 di questo pomeriggio, 1 maggio, nel «reparto di riciclo delle plastiche dure», come segnalato dal Comune di Angiari, che a tutta la cittadinanza ha chiesto di. 🔗 Veronasera.it - Ancora incendio alla Stena. «Tenete chiuse porte e finestre» Era già successo nel 2015, nel 2019 e nel 2021,fiamme all'interno dell'azienda. L'è scoppiato prima delle 16.30 di questo pomeriggio, 1 maggio, nel «reparto di riciclo delle plastiche dure», come segnalato dal Comune di Angiari, che a tutta la cittadinanza ha chiesto di. 🔗 Veronasera.it

Caivano, rischio diossina per incendio in azienda prodotti chimici: scuole chiuse in diversi comuni - L’incendio divampato nella zona Asi di Pascarola nel comune di Caivano ha prodotto un’alta e distesa nube di fumo: le precauzioni dell’Asl. Incendio in una azienda chimica di Caivano (Napoli), mercoledì 9 aprile. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti nella zona industriale Pascarola nella sede della Chimpex industriale spa (fabbrica di […] 🔗2anews.it

Incendio alla Chimpex di Pascarola: nube tossica visibile per chilometri, scuole chiuse in diversi comuni - È scoppiato ieri pomeriggio, mercoledì 9 aprile 2025, un vasto incendio presso l’impianto chimico Chimpex Industriale S.P.A., situato nella zona ASI di Pascarola, frazione del comune di Caivano, a nord di Napoli. Incendio alla Chimpex di Pascarola: nube tossica visibile per chilometri, scuole chiuse in diversi comuni L’azienda è specializzata nella lavorazione di solventi. Le […] L'articolo Incendio alla Chimpex di Pascarola: nube tossica visibile per chilometri, scuole chiuse in diversi comuni sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Incendio Pascarola, il Comune di Caivano: oggi scuole chiuse - Un inferno di fiamme, fumo nero e denso altissimo, visibile a chilometri di distanza, accompagnato da un odore nauseabondo a spezzare il respiro. È cominciato pochi minuti dopo le 17,... 🔗ilmattino.it

Ancora incendio alla Stena. «Tenete chiuse porte e finestre» - Il Comune di Angiari ha informato che le fiamme si sono sviluppate nel «reparto di riciclo delle plastiche dure» dell'azienda che già in passato più di una volta era stata teatro di grandi roghi ... 🔗veronasera.it

Incendio in azienda di prodotti chimici a Caivano: “tenere le finestre chiuse” | VIDEO - VALLO LAURO – La gigantesca nube nera sprigionata dall’incendio nella zona Asi di Pascarola a Caivano, scoppiato questo pomeriggio, e la densa colonna di fumo che si è formata, è visibile ... 🔗informazione.it