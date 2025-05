Ancora disagi idrici questa volta tocca alla zona sud

Ancora disagi idrici. questa volta tocca alla zona sud fare i conti con la poca acqua dai rubinetti. Nel pomeriggio di ieri una falla si è aperta nell’acquedotto Santissima. Individuata dal personale di Amam, sono in corso gli interventi necessari per ripristinare la perdita.I disservizi. 🔗 Messinatoday.it - Ancora disagi idrici, questa volta tocca alla zona sud sud fare i conti con la poca acqua dai rubinetti. Nel pomeriggio di ieri una fsi è aperta nell’acquedotto Santissima. Individuata dal personale di Amam, sono in corso gli interventi necessari per ripristinare la perdita.I disservizi. 🔗 Messinatoday.it

