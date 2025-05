Ancona Calcio | Marinelli critica la dirigenza e il futuro del club

Ancona, ma anche gli scenari futuri che potrebbero prefigurarsi per la piazza dorica: è un fiume in piena l'ex patron biancorosso Andrea Marinelli che, intervenuto a "Presa Diretta Sport" in onda su Radio Conero, ha analizzato il complicato momento del club. Si parte dalla dirigenza, finita da tempo nel mirino della tifoseria: "In questo momento è un bel pastrocchio all'anconetana: tutti parlano tranne Marconi, che è l'unico ad aver potere decisionale, quindi diventa difficile interpretare certe cose. Già in passato lo stesso Marconi ha dimostrato di essere un presidente difficilmente decifrabile, ha un modo di comunicare tutto suo, quindi capire cosa farà è complicato. Tuttavia, per come lo conosco, mi resta difficile credere che possa fare un passo indietro e disfarsi dell'Ancona così velocemente, soprattutto dopo averla iscritta in Serie D mettendoci tanti soldi: mi aspetto un passo serio, di una persona seria, che è l'unica in questo momento ad avere in mano in pallino della società".

