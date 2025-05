Ancisi LpR | Strage di suolo anche nei prossimi anni col nuovo piano urbanistico del Pd

suolo nel biennio 2021-2022". A denunciare la situazione è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna e candidato sindaco che ricorda come "Nel 2022 è stata la prima in Emilia-Romagna. Ma così è stato almeno dal 2006. La. 🔗 Ravennatoday.it - Ancisi (LpR): "Strage di suolo anche nei prossimi anni col nuovo piano urbanistico del Pd" "Ravenna rientra tra i 20 comuni col maggior incremento di consumo dinel biennio 2021-2022". A denunciare la situazione è Alvaro, capogruppo di Lista per Ravenna e candidato sindaco che ricorda come "Nel 2022 è stata la prima in Emilia-Romagna. Ma così è stato almeno dal 2006. La. 🔗 Ravennatoday.it

Ancisi (LpR): "Alluvioni scampate, ma c’è molto da fare per la sicurezza" - "È giusto tirare un sospiro perché stavolta, salvo recrudescenze, l’abbiamo scampata". A fare il punto della situazione dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul ravennate è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna e candidato sindaco, che in una nota stampa spiega come "nell’arco... 🔗ravennatoday.it

Lega, Popolo della Famiglia e LpR fanno squadra attorno ad Ancisi, inaugurato il comitato elettorale - Nella giornata di sabato, 19 aprile, si è tenuta l'inaugurazione del comitato elettorale della lista Lega-PdF-Lista per Ancisi sindaco in via Rasponi 4 a Ravenna: presenti il candidato sindaco e storico leader di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, Mirko De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo... 🔗ravennatoday.it

Ancisi (LpRa): strage di suolo anche nei prossimi anni col nuovo piano urbanistico del PD. Almeno 9 milioni di metri quadri - “Ravenna rientra tra i 20 comuni col maggior incremento di consumo di suolo nel biennio 2021-2022. Nel 2022 è stata la prima in Emilia-Romagna. Ma così è stato almeno dal 2006. La legge urbanistica de ... 🔗ravennawebtv.it

Ancisi attacca Avs: "Verdi fuori e rossi dentro" - Nella campagna elettorale per le amministrative 2025 Alvaro Ancisi, candidato sindaco di ... Lista per Ravenna denuncia lo sprofondamento del suolo che tra il 1984 e il 2011 abbassò di 45 ... 🔗msn.com

"Viale Stradone insicuro. Rischia poi di restare senza il nuovo market" - Alvaro Ancisi, candidato di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, critica gli annunci fatti dall’ex sindaco De Pascale in materia di opere pubbliche. "A dispetto degli annunci – è ... 🔗msn.com