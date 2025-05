Anche la pelle sensibile necessita una skincare routine anti-età e rigenerativa Così i brand cosmetici stanno lanciando nuove specialità

pelle sensibile si parla e scrive tanto. Del resto, a causa del cambiamento climatico e di alcune nuove abitudini negli stili di vita, il numero di persone che lamentano formicolio, secchezza, tensione cutanea, prurito, bruciore, eritemi e arrossamenti è in costante aumento: si stima il 50% degli uomini e il 60% delle donne (fonte: The Prevalence of Sensitive Skin 2019). Non è, però, solo un problema di fastidio. L'infiammazione accelera Anche l'invecchiamento cutaneo. Il focus è sull'inflammaging che va contrastato con formule ad hoc. Perché, nonostante la sua delicatezza, Anche la pelle sensibile merita una routine anti-età. Peeling al fenolo: che cos'è e come funziona l'esfoliante "estremo" per la pelle X Leggi Anche › pelle sensibile: perché succede e cosa è importante sapere › pelle sensibile? La beauty routine che riporta l'equilibrio › Creme viso "anti-stress" per la pelle sensibile in inverno, le migliori pelle sensibile: a che punto è la cosmesiPrevenire e cancellare rughe e macchie è oggi, dunque, possibile Anche se si lamenta una pelle fragile o sensibilizzata.

Skincare Uomo 2025: i trucchi per ottenere una pelle perfetta. - Un addio definitivo al vecchio "acqua e sapone", è il momento di aggiornarsi! Diamo uno sguardo alle nuovissime tendenze skincare maschili del 2025 per avere un viso radioso e invidiabile. Finalmente, la cura della pelle maschile non è più vista come un tabù. Anzi, a oggi sono tantissimi gli uomini che dimostrano una maggiore attenzione [...]

Pelle sensibile, rossori, couperose, cosa fare - Le nuove linee che calmano, leniscono, sfiammano la cute reattiva. E i trucchi per uniformare l'incarnato

