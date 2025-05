Ancelotti e la scelta di vita | il no al Brasile e quell’indizio che fa sperare una tifoseria intera

Ancelotti, niente futuro da Ct del Brasile: per lui pronta la “scelta di vita”. Un indizio che sta mandando in estasi una tifoseria interaAncelotti e la “scelta di vita”: il no al Brasile e quell’indizio che fa sperare una tifoseria intera (Ansa Foto) – SerieAnewsAvete presente quelle soap opera sudamericane che durano qualche migliaio di puntate con colpi di scena un episodio sì e l’altro pure? Bene, sono l’esempio perfetto di quanto sta accadendo in Spagna a Carlo Ancelotti. Un tourbillon di notizie e cambiamenti che a starci dietro viene solo un gran mal di testa.Una cosa appare certa. Anzi, a dir la verità più di una ma oltre non si può proprio andare. Sembra (quasi) sicuro – meglio essere cauti, non si sa mai – che Ancelotti stia vivendo le ultime settimane sulla panchina del Real Madrid. 🔗 Serieanews.com - Ancelotti e la “scelta di vita”: il no al Brasile e quell’indizio che fa sperare una tifoseria intera Carlo, niente futuro da Ct del: per lui pronta la “di”. Un indizio che sta mandando in estasi unae la “di”: il no alche fauna(Ansa Foto) – SerieAnewsAvete presente quelle soap opera sudamericane che durano qualche migliaio di puntate con colpi di scena un episodio sì e l’altro pure? Bene, sono l’esempio perfetto di quanto sta accadendo in Spagna a Carlo. Un tourbillon di notizie e cambiamenti che a starci dietro viene solo un gran mal di testa.Una cosa appare certa. Anzi, a dir la verità più di una ma oltre non si può proprio andare. Sembra (quasi) sicuro – meglio essere cauti, non si sa mai – chestia vivendo le ultime settimane sulla panchina del Real Madrid. 🔗 Serieanews.com

